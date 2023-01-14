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الرقابة الإدارية تنشر العدد الثالث من مجلة ضمير الوطن

السبت، 14 يناير 2023 12:21 م
الرقابة الإدارية تنشر العدد الثالث من مجلة ضمير الوطن مجلة "ضمير الوطن"
كتب: محمد أبو ضيف

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أصدرت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، العدد الثالث من مجلة "ضمير الوطن"، أول دورية أكاديمية متخصصة فى مجالات منع ومكافحة الفساد، تصدر بصورة نصف سنوية عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
 
كانت أطلقت الأكاديمية، موقعا إلكترونيا جديدا على شبكة الإنترنت، لإتاحة البرامج الأكاديمية والتدريبية المقدمة منها للراغبين من مصر والدول العربية والأجنبية، ويتيح الموقع الإطلاع على المناهج التدريبية والتسجيل بها ودراسة بعض الدورات التى تعقد بنظام التدريب عن بعد وإجراء الاختبارات المختلفة.
 
ياتى إطلاق الموقع الجديد فى ضوء استراتيجية هيئة الرقابة الادارية بالتطوير المستمر لنظام عملها بما يعظم جهود نشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع، وذلك انطلاقاً من دورها التوعوي فى نشر قيم النزاهة والشفافية وتدريب الكوادر المختلفة فى مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد وغيرها من العلوم المرتبطة.
 

 


الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

هيئة الرقابة الادارية

مجلة ضمير الوطن

الرقابة الإدارية



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