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"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

السبت، 14 يناير 2023 11:02 م
"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (خمسة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30مليون جنيهاً تقريباً).
 
 
 

مخدرات

غسل اموال

الداخلية



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