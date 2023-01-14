الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 119 ألف جنيه مع أحد المتهمين فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ( عدد 7 قطع لمخدر الحشيش وزنت 700 جرام - مبلغ مالى هاتف محمول – سلاح أبيض ) وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(119,000 مائة وتسعة عشر ألف جنيهاً تقريباً).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بالمنطقة محل سكنه بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول- سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والدراجة النارية لترويج تجارته غير المشروعة، وضبط (شخصين- مقيمان بدائرتى قسم شرطة "المرج – السلام") وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواه")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتفين المحمول لسهولة التواصل لعملائهما ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.