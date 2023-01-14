الداخلية تداهم 8 مصانع ومخازن غير مرخصة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شنت الإدارة العامة ل شرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة - بنى سويف "، أسفرت جهودها فى مجال (حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية والمخصبات") عن ضبط (4 مصانع- 4 مخازن "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (14,900 طن أعلاف حيوانية.

كما ضبطت قوات الأمن 3 طن خامات أعلاف و175 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، و600 طن منتج نهائى لأسمدة ومُخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة جميعهم بدون بيانات مجهولة المصدر.