اليوم السابع
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التنمية المحلية: 170 مليون جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" للسلع الغذائية

السبت، 14 يناير 2023 11:37 ص
التنمية المحلية: 170 مليون جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" للسلع الغذائية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كتب ـ على عبد الرحمن

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أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة العام الماضى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مما يسهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع بالمحافظات وتوفير السلع التى يحتاجها المواطنون بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، موجهاً بتكثيف تواجد عربات المبادرة فى المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، وقال إن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
 
وتلقى اللواء هشام آمنة، تقريراً عن متابعة مبادرة "سند الخير" منذ إطلاق الوزارة للمبادرة فى مارس الماضى وحتى نهاية الأسبوع الحالى، وهو الأسبوع رقم 39 من المبادرة، حيث نجحت المبادرة فى تحقيق مبيعات تقدر بأكثر من 170 مليون جنيه، وتمكنت من توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والوصول الى المواطنين فى الأحياء الشعبية والقرى، و مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن البسيط فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.
 
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الإقبال كبير من المواطنين على شراء السلع من خلال المبادرة فى أسبوعها التاسع والثلاثين، حيث بلغ حجم المبيعات فيه إلى ما يقرب من 5 ملايين جنيه، وعرضت سيارات المبادرة و التى تعتبر منافذ بيع متنقلة، 37 نوعاً من السلع للمواطنين تتضمن( لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، أرز، مكرونة، زيوت.......)، لافتاً إلى أن المبادرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمبيعات اللحوم و المواد التموينية (البقالة) خلال هذا الاسبوع.
 
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن المبادرة شملت 12 محافظة فى أسبوعها التاسع والثلاثين، وهى محافظات (القاهرة- الجيزة- بنى سويف- أسيوط - قنا –الغربية-أسوان-الدقهلية-الاسماعيلية-المنيا-الأقصر- كفر الشيخ)، وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 69 سيارة موزعة على المحافظات، و وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والدقهلية إلى 40 سيارة، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و6 سيارات بمحافظة كفر الشيخ، و5 سيارات فى كل من محافظتى أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات فى كل من محافظتى المنيا وقنا، و3 سيارات فى محافظة أسوان، وسيارة واحدة فى كل من محافظتى الأقصر والغربية، موضحاً أنه يتم التنسيق مع المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات للتعاون مع منسقى المبادرة بالمحافظات لإنجاحها، وتحقيق هدفها فى توفير مستلزمات المواطنين.
 
وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقى المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً، موجهاً بتكثيف واستمرار مبادرة "سند الخير" إضافة الى المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية الفترة المقبلة استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك، مع الإلتزام بوجود عروض حقيقية وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة، مشيراً الى أن المبادرة حققت خلال النصف الاول من شهر رمضان بالعام الماضى مبيعات تجاوزت 18 مليون جنيه . 
 
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مبادرة سند الخير يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية لتوفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالى، وتراوحت نسب التخفيضات على السلع من 20% لـ25%، مشيراً الى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» فى التوقيتات المحددة للقافلة فى كل محافظة.

سند الخير

السلع الغذائية

التنمية المحلية

المحليات

أسعار السلع

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