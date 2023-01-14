التعليم: لا تسريب بامتحان العربى وما تم تداوله أوراق طلاب خرجوا بعد نصف المدة

الأمير نصرى

قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، إن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة، في امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل بمراحل التعليم المتعددة، على مستوى الإدارات التعليمية.

وأكد شادى زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، أن ما تم تداوله من تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى على جروبات الغش، هي أوراق طلاب خرجوا بعد نصف المدة، ولم يحدث تسريب للامتحانات، وهناك إجراءات مستمرة وصريحة وواضحة لضبط العملية الامتحانية، لافتا إلى أن الامتحان على شبكة داخلية، وهناك إجراءات لمنع دخول التليفون المحمول للجان، وتم تجهيز المنظومة قبل الامتحان بأكثر من شهر.

وأضاف شادى زلطة أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، تابع على مدار اليوم كل ما يخص المنصة لامتحانات أبنائنا فى الخارج وهم 80 ألف طالب، ووضع حلول بشكل ممتاز للقضاء على أى عوائق تحدث على المنصة، لافتا إلى أن الامتحانات هذا العام جرت بشكل جيد جدا وتمت معالجة أى شكاوى والتواصل مع المديريات فى نفس الوقت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار حرص وزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى على مصلحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات من أبنائنا فى الخارج والتى تتم هذا العام بنظام الفصلين الدراسيين لأول مرة ونظرا للضغط الشديد الذى تم على المنصة الإلكترونية للامتحانات عن طريق الطلاب، فقد تقرر إتاحة منصة جديدة للإمتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج، والتى تتميز بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد إنتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضي.

وتود وزارة التربية والتعليم التأكيد على طمأنة أبنائنا الطلاب في الخارج باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقهم في أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.