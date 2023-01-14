الأوقاف: توزيع 861 طنا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام حتى الآن

كتب على عبد الرحمن

كشفت وزارة الأوقاف، عن الانتهاء من توزيع 861 طنا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام، على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، وذلك بانتهاء توزيع الدفعة السادسة والعشرين من اللحوم يوم الخميس 19 يناير الجارى.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها الوزارة، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنه يجرى توزيع الدفعة السادسة والعشرين من اللحوم، على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات: "القاهرة- الجيزة- الغربية- الدقهلية- سوهاج- الشرقية- المنوفية- شمال سيناء- مرسى مطروح- السويس- البحر الأحمر" ، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 ملايين و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحي منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا ، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحي على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي وكميات اللحوم التي تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.