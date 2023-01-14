اكتشف "مساجد الصحراء الشرقية" سقفها السماء وسجادها الرمال.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يعد فصل الشتاء فى الصحراء الشرقية فصل الخير والنماء ورعى الإبل والماشية، وخلاله يتجول سكان البادية وخاصة من قبائل العبابدة والبشارية فى الأودية الجبلية البعيدة ويحملون متاعهم الذى يقصيهم لأيام حتى تنتهى رحلة الرعى ويعود مرة اخرى ويقضى ايام مع اهل بيته ثم العودة مرة اخرى، خلال الرعى دائما ما يحاول توفير ما يحتاجه خلال الرحلة حتى فى قضاء الصلاة حيث يقوم بإنشاء مكان معين للصلاة مع مرور الوقت اطلقت على تلك المساجد مساجد الصحراء.

توصف دائما مساجد الصحراء التى دائما ما يشيدها الرعاة خلال رحلات الرعى وأصبح بعد ذلك يشيدها المنقبين عن خام الذهب، سقفها السماء وسجادها رمال الصحراء وجدارها من الاحجار، يستخدمها دائما عابر السبيل وكذلك يستخدمها الراعى خلال رحلته وعند الانتهاء تترك كما هى.

من جانبه قال حامد الهيص، أخذ ابناء قبيلة العبابدة، أن ابناء قبائل البشارية والعبابدة حرفتهم الاولى الرعى، يسعون وراء العشب والمراعى لترعى اغنامهم وابلهم ويكسبون رزقهم من تجارتها، لم يكف أهالى تلك المناطق البعيدة فى قلب الصحراء الشرقية عن عبادة الله واقامة الصلوات رغم قلة المياه وعدم وجود مساجد فى الاماكن التى يتنقلون اليها بحثا عن المراعى، وقاموا بإنشاء بما يسمى من مساجد الصحراء ويتركوها عند رحيلهم لعابر السبيل والراعى من بعدهم للصلاة فيها.

واضاف ابن قبيلة العبابدة مساجد الصحراء المنتشرة عبارة عن مكان محدد بالأحجار والطوب يصلوا الرعاة وسكان البادية المقيمين فى الأودية الجبلية فروضهم الخمس، ورغم أن لا سجاد لها يخلع المصليين نعالهم واحذيتهم خارج حدود المسجد التى تم تحديدها بالأحجار احتراما لمكان العبادة

وتابع : يقومون صلاتهم وما من عابر سبيل يمر بها الا ادى فروضه فيها وهناك الكثير من اهل البادية من يتركون القليل من الماء بالقرب من مساجد الصحراء لاستخدامها فى الوضوء اذا تواجد الماء بكثرة والا فتيمم.

وكشف أن هناك الكثير من الاودية التى بها تلك المساجد وتقام تلك المساجد فى منطقة سهلة أى ممهدة وتحدها الأحجار لتعريف تلك المكان أنه حدد للصلاة وتعتمد فى تحديد القبلة على خبرات أهل الصحراء ودرايتهم بتحديد وقراءة النجوم والآخر يحددها لاتجاهات شروق الشمس.

واوضح أن فى أغلب الأمور تقام مساجد الصحراء بالقرب من أماكن تواجد الآبار أو مصدر للمياه لتستخدم فى الوضوء خلال الصلاة، وانها علامات مميزة بالاودية الجبلية المختلفة والمناطق الصحراوية المفتوحة مثل منطقة جبل حمرا دوم جنوب غرب الشلاتين.

ويعتمد أهل البادية فى الصحراء الشرقية اثناء المسير فى الرحلات البعيدة سعيا وراء الرعى، يعتمدون على النجوم لهدايتهم إلى الطريق الصحيح وكذلك إلى الاتجاهات، حيث تظهر من ناحية الشرق ينطق أهل البادية عليها نجم الثرية باسم التريه، ويعرف أن نجوم الثريا تغيب فى اليوم الخامس تقريبا من شهر مايو

وتظهر نجوم الثريا مع فجر اليوم الخامس عشر من شهر يونيو تقريبا، ويكون الطقس خلال هذه الفترة متقلبا ما بين أمطار ورياح وطقس معتدل، وبظهور الثريا يكون توقع ارتفاع درجات الحرارة.

وكذلك نجوم الجوزية ويسميها أبناء القبائل "إيمهى " والتى تظهر تقريبا مع فجر اليوم الخامس عشر من شهر يوليو وهى ثلاثة نجوم فى خط مستقيم وهى استمرار لارتفاع درجات الحرارة، ونجم "المرزم" ويطلق عليها المردم، ويظهر مع فجر اليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو، وتشتد فيه درجات الحرارة، وفى بعض الأحيان يكون هناك أمطار ولكنها لا تنبت بها مرعى فى صحراء الشرقية.

والنجوم الشمال بالنسبة للصحراء الشرقية وأهل البادية، فهناك نجوم النعوش ويطلق عليه أهل البادية "العنقريب"، وهى مجموعه تتكون من سبع نجوم تدور حول نجمة الشمال، وتبدأ فى الظهور فى اليوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس تقريبا بالتوالى لمدة خمسين يوم حتى اليوم العاشر من شهر أكتوبر تقريبا، ويحتمل سقوط الأمطار بها، وهى أنسب فترة لسقوط الأمطار وظهور المراعى.



احد المساجد بالاودية الجبلية



الصلاة داخل مساجد الصحراء



تجمع أهالي البادية داخل مسجد



تخدها الأحجار وسقفها السماء



خطبة داخل احد المساجد



راعي يصلي في الصحراء



مساجد الصحراء الشرقية



يصلي فيها راعي الأبل والاغنام عاير السبيل



