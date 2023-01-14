اعرف كيف تبدأ 5 مشروعات بيئية بأقل من 1000 جنيه .. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

يسعى العديد من الشباب فى البحث عن أفكار لمشروعات صغيرة غير مكلفة ماديا، وفى مجال البيئة يمكنهم بالفعل البدء فى مشروعات كبيرة تبدأ بمبلغ بسيط لا يتجاوز الألف جنيه.

خلال هذا التقرير نحاول مساعدتك لاختيار عدد من أفضل المشاريع البيئية غير المكلفة، منها إنتاج وبيع كمبوست زراعى، وبيع المنتجات الزجاجية المعاد تدويرها، أو بيع وإصلاح الدراجات، وبيع لعب الأطفال صديقة البيئة، وتجارة إعادة تدوير الورق، وعمل مشتل زراعى وبيع الزرع، وعش الغراب .

كل مشروع من هذه المشروعات لا يحتاج منك سوى 1000 جنيه لتبدأ فمثلا مشروع إعادة تدوير زجاجات المياة المستعمله، جمع الزجاجات واشترى قطر ومسدس شمع ونصف كيلو صوابع شمع، و4زجاجات اسبراى دهبى وفضى، و20 متر كلف ملابس مشكله، ومترين قماش جوبير وبعض المسامير والصواميل للربط و4 مجموعات ورود بلاستيك باشكال مختلفة، وبعض خيوط الخيش والقماش، واعد مجموعة مختلفة من الفازات من الزجاجات، ودقق فى تنفيذها حتى تخرج بشكل محترف دون أخطاء وغلفها واقدم على بيعها عبر الانترنت، فالزجاجة الواحدة المعاد تدويرها لن تكلفك أكثر من 10 جنيهات ويمكنك بيعها الثلاثة بخمسين جنية أو 60 جنيه .

عيش الغراب أيضا من المشروعات البيئة البسيطة التى لا تحتاج لتكلفة كبيرة للبدأ فيها، وربما تحتاج لأقل من 1000 جنية للبدأ، فكل ما تحتاجه غرفة مظلمة وبعض الأكياس البلاستيك وقش ارز ومتابعة جيدة، وعند اكتمال عملية زهور نبات عش الغراب ستحتاج بعض اطباق الفايبر واستيرتش التغليف.

مشتل زراعى

يمكنك البدء بعمل مشتل صغير، بتكلفة أقل إلى 1000 جنية كل ما ستحتاجه عدد من الاصيصات الملونة والسوداء وبعض الشتلات التى يمكنك تعقيلها وتشتيلها مرة اخرى، وكيس تربة صناعية، وبعض التقاوى ومكان به شمس، ورعاية مكثفة وقليل من الصبر حتى تنبت الشتلات، وخاصة أن كانت صبارات بانواعها، يمكنك بيعها بمجرد بزوغها، بأسعار متوسطة عبر الانترنت، كى يمكنك المنافسة والبيع بشكل كبير وستحقق ارباح تزيد عن الضعف.