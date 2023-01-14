استكمال محاكمة أحد شركاء عادل حبارة بقضية "مذبحة رفح" اليوم

كتب إيهاب المهندس

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" مذبحة رفح الثانية "، والتى قد حكم فيها بالإعدام فى وقت سابق على الإرهابى عادل حبارة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وأخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 14 نوفمبر 2015 ، بالإعدام شنقا لعادل حبارة و 6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، وكما قضت بالمؤبد لـ 3 متهمين ، والسجن المشدد 15 عاما على لـ22 متهم وبراءة 3 متهمين.