استدعاء المقاول فى واقعة وفاة عاملين إثر انهيار حفرة صرف صحي بالشرقية

قررت نيابة أبوكبير العامة بالشرقية، استدعاء المقاول المسئول عن أعمال الحفر بقرية أولاد موسى وذلك للتحقيق معه، فى واقعة مصرع عاملين اثنين من عمال الصرف الصحي، يوم الأربعاء الماضى؛ إثر وقوع حادث انهيار حفرة عليهم أثناء أعمال حرف تابعة للصرف الصحي في قرية أولاد موسى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول شخصين جثث هامدة جراء حادث انهيار حفرة صرف صحي عليهم في قرية أولاد موسى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أنه أثناء أعمال حفر صرف صحي في قرية أولاد موسى، بناحية مسجد الحاج محمود الديب في القرية، انهارت الحفرة على اثنين من العمال، وهما كل من " محمد ر ع " 40 عاما مقيم أولاد موسى، و"عبد الرحمن ال م"، 35 عاما، مقيم أولاد موسى، دائرة مركز أبوكبير ما أسفر عن مصرعهما في الحال.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد وقوعه، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق، وتبين من المعلومات الأولية أن المتوفيين من الصعيد وقد حضرا إلى محافظة الشرقية لأجل العمل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.