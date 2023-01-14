احجز شقتك فى 5 دقائق فقط..20 خطوة لحجز وحدة فى سكن مصر ودار مصر وجنة

كتب أحمد حسن

فى إطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه، نقدم لكم فى هذا التقرير، كيفية حجز وحدة سكنية فى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر والقطاميه جاردينز، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان، وذلك فى 5 دقائق فقط، من خلال خطوات محددة:

أولا: وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 20 ألف وحدة سكنية فى أكثر من 20 مدينة جديدة.

ثانيا: المساحات تتراوح من 100 متر وحتى 160 مترا.

ثالثا: المشروعات متنوعة ما بين سكن مصر ودار مصر وجنة والقطامية جاردينز.

رابعا: بدء طرح كراسات شروط الحجز غدا الأحد على موقع بنك التعمير والإسكان.

خامسا: استمر فترة التقديم اعتبارا من يوم 15يناير وحتى 16 فبراير المقبل.

سادسا: التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online"، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"،<http://www.hdb-reservation.com"،

سابعا: الهدف من الطرح هو تلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ثامنا: مبلغ جدية الحجز للمشروعات المطروحة

١-مشروع سكن مصر مبلغ جدية الحجز 70 ألف جنيه.

٢-مشروع دار مصر مبلغ جدية الحجز 80 ألف جنيه.

٣-مشروع جنة مصر مبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه.

٤- مشروع القطامية جاردينز مبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه.

تاسعا: المشروعات وعدد الوحدات التى يتضمنها كل مشروع:.

1- مشروع سكن مصر يضم 8660 وحدة بمساحات تتراوح ما بين 106 إلى 133 متر.

2- المدن التى يتضمنها مشروع سكن مصر 11 مدينة وهى "

- أكتوبر الجديدة

- القاهرة الجديدة

- العبور الجديدة

- حدائق أكتوبر

- المنيا الجديدة

- الشروق

- المنصورة الجديدة

- دمياط الجديدة

- غرب قنا

- ناصر "غرب أسيوط"

- العلمين الجديدة".

عاشرا: مشروع دار مصر ويتضمن 512 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.

حادى عشر: المدن التى يتضمنها مشروع دار مصر 4 مدن جديدة وهى :.

- 15 مايو – العبور

- دمياط الجديدة

- برج العرب الجديدة.

ثانى عشر: مشروع جنه ويتضمن 10872 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2.

ثالث عشر: الوحدات التى يتضمنها مشروع جنه ـ6 مدن جديدة وهى :.

- 6 أكتوبر

- الشيخ زايد

- دمياط الجديدة

- القاهرة الجديدة

- ملوى الجديدة

- المنصورة الجديدة.

رابع عشر: مشروع قطامية جاردنز ويتضمن 500 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و125 م2.

خامس عشر: فترة الحجز تبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم 5 مارس المقبل .

سادس عشر: يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام.

سابع عشر: يتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة .

ثامن عشر:،يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

تاسع عشر: يتم تقديم شيكات آجلة بباقي قيمة الوحدة قبل الاستلام.

عشرون: يمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان.