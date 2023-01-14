احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد وزيارة الرئيس السيسى تتصدران غلاف مجلة الكرازة

كتب ـ محمد الأحمدى

تصدرت صورة الغلاف الجديد من مجلة الكرازة المرقسية تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ليلة عيد الميلاد

ويذخر العدد بتغطية شاملة بالصور لقداس العيد ونص الرسالة البابوية لعيد الميلاد 2023 ميلاديا ومترجمة للغة الانجليزية.

وجاءت أبرز مقالات الجريدة:

" كُن شفوقًا ودع القلق" الافتتاحية.

"المفهوم الروحي للخدمة الاجتماعية" .. نيافة الأنبا بنيامين.

"دروس من الميلاد".. الأنبا تكلا.

ويحتوى العدد أيضًا على متابعة للعديد من الأنشطة الروحية والرعوية التى قام بها قداسة البابا خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أخبار الإيبارشيات وقطاعات الخدمة المختلفة.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس وسط حضور الرئيس السيسى وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

ووجه البابا تواضروس الثاني، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "شكرا خالصا ومن القلب إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ومؤسس الجمهورية الجديدة، والذى يؤكد بحضوره المبهج على تقديم التهنئة بالعيد والعام الجديد وطمأنة جموع المصريين فى أى أزمات تأتي على الوطن ولكن عندما يكون القائد مطمئنا نطمئن فيه".

وأضاف البابا تواضروس الثانى، خلال كلمته فى قداس عيد الميلاد، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "نشكر الرئيس السيسي على برقيات التهنئة التى أرسلها إلى كل الجاليات المصرية القبطية فى الخارج والتعبير الجميل والتهانى والبركيات التى قدمتها السيده حرمه ونشرتها أيضا".