اتحكم فى استهلاك سخان المياه وخفض فاتورة الكهرباء بهذه الطريقة.. التفاصيل

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح التى يمكن اتباعها حتى يتمكن المواطن من التحكم في استهلاك سخان المياه من الكهرباء وضمان خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، وفيما يلي خطوات ترشيد استهلاك سخان المياه الكهربائي:

1- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2- عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

3- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

ويمكن للمواطن خفض استهلاكه لهذه الأجهزة بشكل عام لتوفير حوالى 30% من قيمة فاتورة الكهرباء إذا اتبع هذه الإرشادات:

1- المكواة: يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.

2- الثلاجة: تستهلك الثلاجة والديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب وعدم تنظيم الأطعمة داخلها وترك فراغات بينها، ويفضل عدم فتح الباب كثيرا ووضع الجهاز بعيدًا عن البوتجاز بفارق 2 بوصة بعيدًا عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.

3- الاعتماد على مكيف الهواء على وضع "ساخن" بدلا من الدفاية الكهربائية لتوفير استهلاك الكهرباء وبالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.

4- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).