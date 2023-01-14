إحالة شقيقتين فى واقعة العثور على جثة رضيعة بجوار مسجد بالشرقية للجنايات

بداية الواقعة، تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى، بوصول جثة طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد النصر بنطاق المدينة، بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية تبين أن الطفلة مجهول الهوية عثر عليه أحد الأهالي جثة هامدة نطاق بندر ديرب نجم، على التحفظ بمشرحة المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6660 إدارى مركز ديرب نجم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وتبين من التحريات قيام شاب بالتعدى على نجلة خالته الطالبة 14 عاما، وأنجب منها، وتبين أن الطالبة والدها متوفى وتعيش مع والدتها " أ إ" وخالتها" ف إ" بإحدى قرى محافظة الدقهلية، وبعد إنجاب الطالبة أخذت والدتها وخالتها الطفلة وتم وضعها فى حقيبة والتخلص منها بجوار مسجد النصر بمدينة ديرب نجم فتوفيت الطفلة جوعا ، وتم القبض عليهما وإحالتهما وعلى الشاب ويدعى" إسماعيل ص" للنيابة العامة التى قررت بعد عرض الطالبة علي الطب الشرعي، تسليمها لأحد اهليتها والتصريح بدفن الطفلة، وحبس والدتها وشقيقتها والشاب المتهم بالتعدى عليها على ذمة التحقيقات، يذكر أن الشاب مازالا محبوسا على ذمة التحقيقات، وسوف يحاكم أمام محكمة الأحداث لكونه حدث.



