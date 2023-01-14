اليوم السابع
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أين تذهب مياه السيول التى تحصدها منشات الحماية؟

السبت، 14 يناير 2023 09:09 م
أين تذهب مياه السيول التى تحصدها منشات الحماية؟ مخرات السيول - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تتخذ وزارة الموارد المائية والرى إجراءات متعددة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة تنقسم إلى إجراءات بعيدة المدى وأخرى موسمية واستباقية لحماية الأفراد والمنشآت من مخاطر السيول وأيضًا حصاد المياه والاستفادة منها فى خدمة المجتمعات المحلية.

وفى التقرير التالى، نجيب على تساؤل أين تذهب مياه السيول التى تحصدها منشات الحماية؟.

تشتمل الإجراءات بعيدة المدى على تنفيذ مشروعات فى مجال الحماية من أخطار السيول .

إنشاء 1500 منشأ للحماية بمختلف المحافظات، تهدف لتوفير الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء .

حصاد مياه الأمطار واستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى وشحن الخزان الجوفى.

الاجراءات الموسمية تتمثل فى المرور الدورى على مخرات السيول بمحافظات الوجه القبلى والبحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح.

التعامل الفوري مع أى تعديات على مجرى المخرات وإزالتها ، نظرا لضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أيعوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمام هذه العوائق ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.


وزارة الموارد المائية والرى

المياه

الامطار

السيول



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