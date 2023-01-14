أهم أعراض متغير أوميكرون لكورونا الموجودة حاليًا

كتبت فاطمة خليل

كانت أعراض فيروس كورونا الكلاسيكية تشمل الحمى والصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق وأحيانًا فقدان حاسة الشم والتذوق، لكن تحور الفيروس إلى العديد من المتغيرات، وبالتالي تغيرت أيضًا الأعراض التي تظهر عند الأشخاص المصابين بهذه المتغيرات إلى حد كبير، فى الوقت الحالي يقود متغير أوميكرون حالات كورونا في جميع أنحاء العالم بمتغيرات جديدة في كل فترة زمنية قصيرة، لذا نتعرف فى هذا التقرير على أهم أعراض متغير أوميكرون لفيروس كورونا الموجود فى الوقت الحالي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الاختلاف يكمن في ترتيب وانتشار وهيمنة الأعراض وتشمل هذه الأعراض ما يلي

1- التهاب الحلق

أصبح التهاب الحلق من الأعراض المميزة لعدوى أوميكرون لكورونا وشوهدت الأعراض بشكل شائع خلال أوائل يناير عندما بلغ عدد الحالات ذروتها.

يشبه التهاب الحلق النموذجي، الذي يظهر في عدوى الجهاز التنفسي، ألمًا شديدًا في الحلق أثناء التحدث أو الأكل أو حتى أثناء البلع يصاب الحلق بالحكة في بعض الأحيان يعاني الناس من حرقان في الحلق.

أصبح التهاب الحلق أكثر شيوعًا خلال الوقت الذي كان فيه البديل الفرعي BA.5 من أوميكرون السائد.

وجدت بيانات من تطبيق دراسة ZOE COVID أن أكثر من 50٪ من المصابين بفيروس كورونا يعانون من التهاب الحلق. صنفت الدراسة هذه الأعراض في المرتبة الأولى من بين 19 عرضًا آخر.

سيلان الأنف

سيلان الأنف هو عرض آخر من أعراض كورونا الشائعة والذي ظل ثابتًا في قائمة الأعراض من الموجات السابقة.

وصف نموذجي لسيلان الأنف هو إفرازات مائية رقيقة من الأنف. في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهيج فتحة الأنف ويسبب العطس.

في الأيام الأولى للوباء، كان يُعتقد أن الإصابة بسيلان الأنف لم تكن من أعراض كورونا ، بل كانت على الأرجح علامة على نزلات البرد العادية ومع ذلك ، تشير البيانات من تطبيق ZOE COVID Symptom Study إلى أن سيلان الأنف يمكن أن يكون علامة على كورونا.

أدرجت الدراسة، التي كانت تتعقب أعراض كورونا منذ بداية الوباء ، سيلان الأنف باعتباره ثاني أكثر العلامات شيوعًا لكورونا التي نراها حاليًا. انسداد الأنف قبل ظهور كورونا، كان انسداد الأنف من الأعراض الشائعة لنزلات البرد والإنفلونزا.

في هذا يشعر الأنف بانسداد أو احتقان إنه يعيق التنفس الطبيعي

على الرغم من أنه في البداية لم يكن شائعًا في الأشخاص المصابين بـكورونا، فقد أصبح لاحقًا أحد الأعراض الشائعة لعدوى الجهاز التنفسي العلوي.

في أحدث قائمة أعراض كورونا ، أدرج تطبيق دراسة الصحة ZOE 10 أعراض شائعة لكورونا حيث احتل الأنف المسدود المرتبة الثالثة.

الأعراض الأخرى لـ COVID التي يجب أن نكون حذرين منها

بصرف النظر عن علامات كورونا الرئيسية هذه ، هناك علامات أخرى على COVID يجب أن نكون حذرين منها. أظهرت الدراسات أن حدوثها أقل مقارنة بالأعراض الرئيسية، لكن حقيقة أنها مؤشر قوي على الإصابة تتطلب منا معرفتها بشكل صحيح.

الأعراض الأخرى لكورونا هي: العطس، والسعال بدون بلغم، والصداع، والسعال مع البلغم، وبحة الصوت، وآلام العضلات وآلامها، وتغير حاسة الشم.

ماذا أفعل عندما أرى هذه الأعراض؟

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق أو صداع أو سيلان في الأنف، فعليك أولاً إجراء اختبار كورونا.

اعتمادًا على نتيجة الاختبار، يمكنك البدء في تناول الدواء.

خذ قسطًا كافيًا من الراحة وتناول طعامًا صحيًا وحافظ على رطوبتك.

إذا كنت تعيش مع عائلتك، فاحفظ نفسك منعزلاً خذ إجازة من العمل وابق في المنزل. سيؤدي الابتعاد عن الآخرين إلى تقليل مخاطر انتقال الفيروس نظرًا لحقيقة أن المتغيرات الفرعية الأحدث من أوميكرون لها معدل انتقال مرتفع.