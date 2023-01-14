أمطار غزيرة تضرب البحيرة ورفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية.. صور

شهدت محافظة البحيرة منذ قليل، حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية ، ولم يؤثر سوء حالة الطقس على الحركة التجارية بشكل كبير وسط انسياب مرورى بكافة الشوارع والميادين.

فيما كثفت الأجهزة التنفيذية من استعدادها لمواجهة أى طارئ بالتزامن مع تقلبات الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة.

من جانبه شددت الدكتوره نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار

مؤكدة على استنفار كافة الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

واوضحت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة استعدت لموسم الشتاء وتم الدفع بأكثر من 1600 معدة وطاقم فنى لمجابهة ومواجهة الأمطار، والتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات.

مشيرًا إلى مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

وكذلك مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

وتضمنت خطة الاستعدادات أيضًا مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.