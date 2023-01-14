أخلاقنا الجميلة.. إزاى تعلم طفلك يكون جار صالح مع الآخرين؟ (إنفوجراف)

يحرص الوالدان على تربية أطفالهما على الأخلاق والقيم سواء عند معاملتهم مع زملائهم أو أصدقائهم، لكن قد ينسون التأكيد على ضرورة التعامل بطريقة طيبة مع الجيران وأطفالهم، ولأن هذا ما نشأنا عليه في مجتمعنا ويتوافق مع أخلاقنا الجميلة، نستعرض في التقرير، نصائح لتعليم الطفل بأن يكون جار طيب مع جيرانه، وفقاً لما ذكره موقع "scholastic".



إزاى تعلم طفلك يكون جار صالح مع الآخرين؟

يجب تعليم الطفل حدود التعامل مع الجيران، وأطفالهم، والقائمة على الأخلاق والقيم مثل تجنب رفع الصوت عند التحدث مع كبار السن، وتجنب إزعاجهم عند اللعب، وإلقاء القمامة أمام أبوابهم.