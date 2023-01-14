آية الشهابي موهبة فنية ترسم باستخدام خامات البيئة في دمياط.. فيديو وصور

النجاح الحقيقي هو أن تشعر بحلمك وتبذل قصارى جهدك لتحقيقه، لأن خلف كل نجاح قصة، خاصة وإن كنت تمتلك موهبة فنية.



"اليوم السابع" التقى مع موهبة شابة من أبناء محافظة دمياط رفضت الالتحاق بالتعليم الثانوي العام والتحقت بالمدارس الثانوية الزخرفية لأنها تحب الرسم .



آية حسن الشهابي ابنة محافظة دمياط البالغة من العمر 17 عاما وهي حاليا في الصف الثالث دبلوم المدارس الزخرفة، موهوبة في الرسم منذ الصغر بدأت مشوارها الفني منذ الصف الثالث الاعدادي حينما بدأت تجذب انتباه من حولها

استخدمت لنفسها طريقة ومدرسه خاصه وهي تطويع الرسم باستخدام خامات البيئه ليكون لها قيمه وفائده يمكن الاستفادة منها

تقول ايه حسن الشهابي رفضت الالتحاق بالثانوية العامة وفضلت الالتحاق بالثانوية الزخرفية لتنمية موهبتي وأنا أحب الرسم منذ الصغر وظهرت موهبته أكثر في الصف الثالث الاعدادي والتحقت بالعديد من الكورسات لتنمية مهارات وموهبتي وكنت استخدم خامات متعددة من البيئة في عمل اللوحات كنت ارسم استخدام القلم الرصاص والالوان ، شاركت في عدة معارض داخل المدارس على مدار المرحله الابتدائيه والثانويه والاعداديه مسابقة فني مبتكر على مستوى الجمهورية واسعي حاليا لعمل عدة لوحات ذات طابع خاص باستخدام خامات البيئة، واتمنى ان اشارك في عمل معرض كبير يخلص ولوحاته واتمنى اعمل لوحات الطريق وترقى لدرجه ان تكون مجال البيع منها وان تكون مصدر دخل بالنسبة له واحلم بعمل معرض لبيع لوحات من انتاجي الخاص.

وأشارت ايه الشهابي الي ان فكره استخدام خامات البيئة وتعطي شكل افضل وجمال وتستخدم هذه اللوح كلوحة فنية في التزيين والديكور بالمنازل والمكاتب وغيرها ، مشيرة إلى انه يمكن استخدام الخامات باستخدام خامات بسيطة مثل الشعرية والأرز والعدس وخيط الحرير وخيوط الغزل في عمل هذه اللوح.