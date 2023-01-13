8 أسهم بالبورصة المصرية تحقق صعودًا يفوق مكاسب الدولار أمام الجنيه

كتب هانى الحوتى

حققت 8 أسهم بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، صعودًا يفوق المكاسب التي حققها الدولار أمام الجنيه المصري وبلغت حوالي 8%، وضمت القائمة:

1- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بنسبة 8.89% ليغلق عند مستوى 7.840 جنيه.

2- العامة للصوامع والتخزين بنسبة 9.25% ليغلق عند مستوى 137.460 جنيه.

3- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بنسبة 9.39% ليغلق عند مستوى 7.220 جنيه.

4- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 10.24% ليغلق عند مستوى 1.765 جنيه.

5- مصر للفنادق بنسبة 14.22% ليغلق عند مستوى 64.810 جنيه.

6- المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 15.23% ليغلق عند مستوى 9.230 جنيه.

7- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 15.34% ليغلق عند مستوى 10.300 جنيه.

8- المالية والصناعية المصرية بنسبة 32.54% ليغلق عند مستوى 46.520 جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

وستعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، والذي تعد سوق الأوراق المالية إحدى آليات تنفيذه، وذلك في إطار تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وشهد سوق المال، تحسناً خلال الفترة الماضية، متأثرًا بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية، حيث حقق رأس المال السوقي للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز تريليون و35 مليار جنيه، فضلاً عن تحسن أعداد المستثمرين الجدد وكذلك متوسطات قيم التداول اليومية التي تعكس ثقة وإقبال المستثمرين على الأسهم كملاذ استثماري يساعدهم في التحوط من تقلبات الأسعار.