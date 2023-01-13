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10 قتلى فى حادث مرور غرب الهند

الجمعة، 13 يناير 2023 10:27 ص
10 قتلى فى حادث مرور غرب الهند حادث فى الهند
كتب أحمد علوى

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قالت وكالة ANI للأنباء، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم صباح اليوم الجمعة نتيجة اصطدام حافة لنقل الركاب مع شاحنة في ولاية ماهاراشترا غرب الهند.

ونقلت الوكالة عن الشرطة المحلية، أن الحادث أسفر كذلك عن سقوط 12 جريحا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، وقع الحادث على طريق سريع على بعد 180 كيلومترا من مدينة مومباي عاصمة الولاية.

وتؤكد الوكالة، أن الحافلة كانت تقل 45 راكبا. وأشارت إلى أنه يوجد بين القتلى العديد من النساء والأطفال.

وقالت الشرطة، إن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث وتم نقل كل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

ونوهت مصادر طبية بأن بعض الجرحى في حالة خطيرة وحرجة، لذلك من غير المستبعد أن يزداد عدد القتلى لاحقا.

 

الهند

حادث فى الهند

اصطدام حافلة فى الهند

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