وفد أكبر مكتبة عائمة يزور دور العبادة ببورسعيد ويشيد بالمسجد العباسي.. صور

استكمالا للجولات التى يقوم بها وفود الدول الأجنبية طاقم المكتبة العائمة على الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نظمت محافظة بورسعيد، جولة تفقدية ميدانية موسعة للوفود الأجنبية المصاحبة للمكتبة العائمة "logos hope"، على هامش زيارة السفينة لميناء بورسعيد السياحى والتى تستمر حتى يوم 23 يناير القادم، وتغادر الميناء متجهة نحو ميناء العقبة بالأردن.

وزار الوفد عدداً من دور العبادة بمحافظة بورسعيد للتعرف على المعالم الدينية وتاريخها بالمحافظة، وزار وفد لوجس هوب المسجد العباسى، والذى يعد أحد أقدم وأشهر المساجد التى بنيت فى بورسعيد فى مصر، والذى أنشئ سنة 1904 م فى عهد خديوى مصر عباس حلمى الثانى، ويعد أحد الآثار الإسلامية المسجلة ببورسعيد ويقع فى حى العرب.

كما استقبلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، وكنيسة الأنبا بيشوى وكنيسة سانت أوجينى، وفد وفريق بحارة وطاقم السفينة " لوجوس هوب" أكبر مكتبة عائمة على مستوى العالم وشارك فى الزيارة أكثر من 100 شخص ما بين متطوع وفريق من بحارة السفينة من جميع جنسيات العالم.

وبدأت زيارة الكنائس بتفقد كنيسة الأنبا بيشوى الكائنة بميدان المنشية، بمحافظة بورسعيد، وهى تعتبر من أهم كنائس المحافظة، كما استقبل كهنة الكنيسة القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط ببورسعيد، والقس بيمن صابر مسئول العلاقات العامه، والقس أرميا فهمى المتحدث الإعلامى وفد السفينة بترحاب، وتم شرح لهم تاريخ الكنيسة وأهم معالم الكنيسه وتم إلتقاط الصور التذكارية مع صورة السيده العذراء مريم.

وعقب زيارة فريق أكبر مكتبة عائمة "لوجوس هوب" لكنيسة الأنبا بيشوى بمحافظة بورسعيد توجهوا لزيارة كنيسة سانت أوجينى للتعرف على تاريخ الكنيسة، وأبدوا إعجابهم بتصميم الكنيسة الفريد وتاريخها العريق وعقب ذلك توجه طاقم وفريق عمل السفينة لكاتدرائية بورسعيد، والتقوا بالأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بقاعة أم النور.

ووجه وفد المكتبة العائمة " لوجوس هوب" الشكر والتقدير للأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها على حفاوة الاستقبال والترحاب بهم، مؤكدين أنهم انبهروا بجمال محافظة بورسعيد وطراز وتصميم كنائس المحافظة.

ومن جانبه أهدى الأنبا تادرس مطران بورسعيد أكثر من 350 صورة تذكارية لرحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وتم إهداء الصور لكل طاقم ومتطوعى السفينة، وقد حازت الهدية التذكارية على إعجاب كل الأجانب.

وتشهد بورسعيد طفرة سياحية، والتى أعادت المحافظة على الخريطة السياحية المحلية والعالمية بقوة وخاصة الثقافية وهو لون جديد على السياحة فى المدينه الباسلة.