وزير إيطالى: ارتفاع أسعار الوقود إرث اقتصاد الحرب

فاطمة شوقى

قال وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي لوكا تشيرياني، إن ارتفاع أسعار المحروقات هو إرث اقتصاد الحرب، لكن الأمر الأهم يتمثل بمساعدة الأسر الأكثر فقراً في البلاد.

وأضاف في تصريحات إذاعية أمس الخميس، بشأن رسوم الإنتاج على البنزين، أنه "لا توجد أية خيانة إطلاقا من جانبنا تجاه الشعب، لأننا قلنا إنه في ظل توفر موارد جديدة، سنحاول في هذه الأثناء إلغاء بعض مكونات الرسوم الضريبية المفروضة على البنزين، لكننا نعلم جميعاً أننا ورثنا عمليًا، اقتصاد حرب"، حسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية

وأضاف الوزير الإيطالى: "لقد وضعنا قانونًا للميزانية بحجم 30 مليارًا، 23 منها مخصصًا لدعم ارتفاع أسعار الفواتير واستخدمنا الباقي للأغراض الاجتماعية"، إذ قمنا بزيادة المعاشات التقاعدية، رفع بدل الأسرة وبدأنا بخفض إسفين الضرائب".

وخلص الوزير تشيرياني، المنتمي لحزب (إخوة إيطاليا)، الى القول: "لقد تمكنا من القيام بكل ذلك لأننا لم نخفض سعر البنزين بشكل أكبر، بل رأينا أن من الأهم الآن مساعدة العائلات الأكثر فقراً والأقل رفاهية"

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، قالت أن حكومتها لا تنوي تخفيف موقفها المتشدد بشأن المهاجرين، مشيرة إلى أه كان هناك حديث عن تغيير في المسار من جانب الحكومة بشأن المهاجرين. قطعا لا، الحكومة لا تنوي تغيير موقفها".

وأضافت: "موقفنا هو نفسه تماما. لن تدخل إيطاليا بشكل غير قانوني، بل تدخلها بشكل قانوني فقط".

وفي بعض الحالات، رفضت الحكومة في البداية السماح لهذه السفن بدخول المياه الإيطالية، مما أدى إلى توتر مع فرنسا بعد أن انتهى المطاف بسفينة "أوشن فايكينج" بالرسو في ميناء تولون الفرنسي.