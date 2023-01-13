وزيرة التعاون الدولى تدعو "إيلون ماسك" لزيارة مصر واستكشاف الحضارة القديمة

كتب محمد أسعد

يأتي ذلك بعد تعليق الملياردير الشهير "إيلون ماسك" مالك شركة تويتر ومؤسس شركتي سبيس إكس وتسلا، على الحضارة المصرية القديمة وإعجابه بها، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وشارك الملياردير "إيلون ماسك"، فيديو لمعبد دندرة بمدينة قنا، مُبديًا إعجابه بالمصريين القدماء وما قدموه من حضارة للعالم؛ وتفاعلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، عبر حسابها الشخصي على "تويتر" مع انبهار رجل الأعمال العالمي الشهير بحضارة مصر القديمة.



تدوينة رانيا المشاط

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، على حسابها الخاص بـ"تويتر" ردًا على "ماسك":"شاركنا في معرفة أسرار الحضارة المصرية لتطلع على كثير من القصص التي لم تُروى بزيارة المتحف المصري الكبير والذي يضم المجموعة الكاملة لآثار وكنوز الملك توت عنخ أمون، التي لم تُشاهَد من قبل، ستكون تجربة متفردة واستثنائية، مختتمة ردها بقولها:"مصر ترحب بك".

جدير بالذكر أن “المشاط" كانت قد ردت على تغريدة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عام 2020، حيث صرح رئيس شركة "سبيس إكس"، المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء، بأنه من مؤيدي نظرية أن مخلوقات فضائية شاركت في جهود البناء الضخمة للأهرامات؛ وهو ما دفع الوزيرة رانيا المشاط لدعوته لزيارة البلاد.



دعوة رانيا المشاط

وقالت "المشاط" حينها ردًا على ما كتبه "ماسك":أدعوك وشركتك لاستكشاف الكتابات حول كيفية بناء الأهرامات، كما أدعوك لزيارة مقابر بناة الأهرامات، نحن في انتظارك".