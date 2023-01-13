اليوم السابع
Ads
السبت، 14 يناير 2023 01:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

هطول أمطار مسائية غزيرة ومتوسطة على الإسكندرية.. صور وفيديو

الجمعة، 13 يناير 2023 11:19 م
هطول أمطار مسائية غزيرة ومتوسطة على الإسكندرية.. صور وفيديو هطول أمطار مسائية غزيرة ومتوسطة
الاسكندرية جاكلين منير - أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم ، طقسا متقلبا، وتعرضت لهطول الأمطار الغزيرة علي منطقتي العامرية والعجمي ومتوسطة على حى وسط الإسكندرية.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الاسكندرية غدا السبت أمطار متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا  في الساعات الأولى وخاصة على شمال وشرق المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا، على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.\
 
من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
 
وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بتعرض المحافظة لفرص سقوط متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث (60%). 
 
 وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
 
وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ،والابلاغ على أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية : غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة:  علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.
 
الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175- الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125
 
IMG-20230113-WA0073
هطول أمطار مسائية غزيرة ومتوسطة

IMG-20230113-WA0074
هطول أمطار مسائية غزيرة ومتوسطة

IMG-20230113-WA0075
هطول أمطار مسائية غزيرة ومتوسطة
 
 
 
 
 

 


الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة

الإسكندرية فى نوة "الفيضة الكبرى".. أمطار متواصلة لمدة 5 ساعات.. أقوى نوات هذا الشتاء تستمر لمدة 6 أيام.. المحافظ يشدد على التواجد الميدانى للأحياء.. والصرف الصحى تنشر 150 سيارة لرفع المياه.. فيديو وصور

الجمعة، 13 يناير 2023 09:00 م

الإسكندرية فى نوة " الفيضة الكبرى " أمطار متواصلة لمدة 5 ساعات 

الجمعة، 13 يناير 2023 03:43 م

توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها الإسكندرية غدا بمناطق متفرقة

الجمعة، 13 يناير 2023 10:37 م

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة و كفر الشيخ

الجمعة، 13 يناير 2023 10:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة