هطول أمطار غزيرة متقطعة وطقس مائل للبرودة على الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل، هطول أمطار غزيرة متقطعة علي مناطق متفرقة، حيث تتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، هطول الأمطار الغزيرة علي مناطق الإسكندرية متفرقة فى إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة " الفيضة الكبرى "، حيث شهدت مناطق شرق الإسكندرية أمطار غزيرة اليوم أدت إلى تجمعات كبيرة لمياه الأمطار تم التعامل معها بواسطة سيارات ومعدات الشركة بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد علي رفع حالة الاستعداد منذ مساء الأمس فور ورود تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بداية المنخفض الجوي اليوم يصاحبها أمطار متوسطة تغزر أحيانا وشدد علي استمرار أعمال التطهير وتخفيض منسوب البيارات ومتابعة الحالة علي مدار الساعة.

وأشار إلي أن من المتوقع وجود عدة تجمعات لمياه الأمطار حال استمرار الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، ونطمئن السادة المواطنين الي تواجد فرق الطوارئ وتمركز 150 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة، علي مدار 24 ساعة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.