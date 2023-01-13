نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية "صور"

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة، حيث تتعرض المحافظة لنوة "الفيضة الكبرى" فى شهر طوبة أحد أكثر أشهر الشتاء برودة، وفق التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، كما شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة الشدة مع وجود سحب رعدية خاصة على شمال وشرق المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع كميات الأمطار غير المسبوقة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

ومن جانبه أكد اللواء اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مواصلة رفع تراكمات المياه، حيث شهدت مناطق شرق الإسكندرية أمطار غزيرة صباح اليوم أدت الي تجمعات كبيرة لمياه الأمطار تم التعامل معها بواسطة سيارات ومعدات الشركة بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

‏وبدأت منذ الخامسة مساءا عودة الأمطار علي مختلف مناطق الإسكندرية وكانت غزيرة علي مناطق العامرية وغرب والجمرك ووسط وشرق والمنتزة أول وثان.

وشدد نافع، على رفع حالة الاستعداد منذ مساء الأمس فور ورود تحذيرات هيئة الارصاد الجوية ببداية المنخفض الجوي اليوم يصاحبه أمطار متوسطة تغزر احيانا، مؤكدا استمرار أعمال التطهير وتخفيض منسوب البيارات ومتابعة الحالة علي مدار الساعة.

وفت إلى أن من المتوقع وجود عدة تجمعات لمياه الأمطار حال استمرار الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، ونطمئن السادة المواطنين إلى تواجد فرق الطوارئ وتمركز 150 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة، على مدار 24 ساعة.



الاستعدادات والطوارئ لطقس الإسكندرية (1)



الاستعدادات والطوارئ لطقس الإسكندرية (2)



الاستعدادات والطوارئ لطقس الإسكندرية (3)