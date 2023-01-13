معهد الفلك: غرة رجب 23 يناير الجارى وشعبان 21 فبراير المقبل

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قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى إنه طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر رجـب للعام الهجرى الحالى 1444 ستوافق يوم الاثنين 23 يناير الحالى وعدته 29 يومًا، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 21 فبراير المقبل.

وأوضح القاضى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم/الجمعة/ - أن هلال شهر رجب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 28 من جمادى الآخرة 1444 الموافق 21 يناير الحالى (اليوم السابق ليوم الرؤية).



وأضاف أنه فى (يوم الرؤية) يوم الأحد 29 من جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 22 يناير الحالى يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 44 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس.



وتابع: "فى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (42- 45 دقيقة)، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (36 – 56 دقيقة)".