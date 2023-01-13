مصرع طفلة عمرها 3 سنوات عثر عليها فى غسالة للملابس بفرنسا

كتب محمد جمال

أعلن فى فرنسا أن سلطات باريس تحقق فى وفاة طفلة عمرها 3 سنوات عثر عليها فى غسالة الملابس بشقة عائلتها، بحسب "روسيا اليوم".

وقال مكتب المدعى العام في باريس إن التحقيق فتح يوم الجمعة لكشف سبب الوفاة بعد اكتشاف الطفلة في شمال شرق باريس مساء الخميس.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن وحدة خاصة لحماية القصر تقود التحقيق.

ولم يقدم مكتب المدعي العام مزيدا من التفاصيل، أو يؤكد تقريرا نشر في صحيفة "لو باريزيان" اليومية مفاده بأنها عثر عليها على قيد الحياة في الغسالة من قبل والدها وأحد أفراد أسرتها الآخرين وتوفيت في رعاية الطوارئ بعد ساعة.

من ناحية أخرى، هناك مخاوف كبيرة تبدو مهيمنة على السلطات فى فرنسا، جراء الوضع الاقتصادي الصعب فى اللحظة الراهنة، نتيجة الأزمات المتلاحقة التي باتت تضرب العالم، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، والتي دفعت إلى دعوات للاحتشاد فى الشوارع، في 19 يناير الجارى، على خلفية قرار حكومي برفع سن التقاعد.

الدعوات التي هيمنت على المشهد الفرنسى إثر القرار الحكومي أثارت قلقا كبيرا فى دوائر السلطة، في ظل تقارير أشارت إلى ما أسمته "انفجار الوضع الاجتماعي".

وأوضحت مواقع إخبارية أن ارتفاع أسعار الطاقة بات يشكل خطراً على استمرار العديد من الأنشطة التجارية والحرفية، موضحة أن عام 2023 سيكون صعباً، مع مطالب قوية لرفع الأجور في القطاعين العام والخاص.

وخطورة الدعوات المذكورة تتجسد فى حالة من الغضب العام لدى الشارع الفرنسي جراء الارتفاع الكبير فى الأسعار، وزيادة موجات التضخم بصورة كبيرة، ناهيك عن وجود قطاع كبير معارض للقاحات ضد كورونا، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على كاهل الحكومة فى المرحلة المقبلة.