مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم 3 دراجات بخارية، على أحد الطرق الفرعية دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 دراجات بخارية بالطريق الفرعي عزبة داؤد ـ ابشنا، دائرة مركز ناصر شمال المحافظة.

وأستقبلت مستشفى بني سويف الجامعي؛ مجدي سعيد عزيز 29 عامًا، جثة هامدة، جرى إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرتة، فيما أستقبل قسم الإستقبال والطوارئ؛ عبد الحميد محمد رفاعي 24 عامًا، طالب كلية تمريض، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وسيد عبد الحميد سيد 30 عامًا، سائق، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر.