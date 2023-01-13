مصرع أكثر من 7 أشخاص فى عواصف وأعاصير ضربت الجنوب الأمريكى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن العواصف التى تسببت فى هبوب رياح شديدة وأعاصير ضربت منطقة جنوب الولايات المتحدة، أدت إلى مصرع سبعة أشخاص على الأقل فى ولايتى جورجيا وألاباما، حيث دمر الإعصار المبانى وألقى بالسيارات فى شوارع وسط مدينة سيلما التاريخية.



الولايات المتحدة

وقالت السلطات إن صورة أوضح لمدى الضرر، والبحث عن ضحايا أخرين ستأتى يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تتضح الأوضاع، وبعد أن خفت حدة العاصفة مساء الخميس، كان عشرات الآلاف من العملاء بدون كهرباء فى كلا الولايتيتن.

فى سيلما، المدينة المشهورة بتاريخ حركة الحقوق المدنية، استخدم مجلس المدينة كشافات الهواتف المحمولة خلال عقد اجتماع قبيل إعلان حالة الطوارئ.



اعاصير فى الولايات المتحدة

وتم تسجيل ست حالات وفاة فى مقاطعة أووجا بألاباما على بعد 66 كيلومتر شمال شرق سيلما، حيث تضرر او تدمر ما يقدر بـ 40 منزلا بسبب إعصار قطع مسارا بطول 32 كيلومتر عبر مجتمعين ريفيين، بحسب ما قال إرنى باجيت، مدير إدارة الطوارئ فى المقاطعة.

قال باجيت لوكالة أسوشيتيدبرس إن ما لا يقل عن 12 شخصًا أصيبوا بجروح خطيرة بما يكفي لنقلهم إلى المستشفيات من قبل المسعفين. وأوضح أن أطقم العمل ركزت مساء الخميس على قطع الأشجار المتساقطة للبحث عن الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى المساعدة.



طقس سئ فى الولايات المتحدة

وفى جورجيا توفى أحد المارة عندما سقطت شجرة على عربة فى مقاطعة باتس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن ولاية واشنطن منطقة منكوبة إثر عاصفة شديدة وفيضانات وانهيارات طينية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لإكمال جهود تعافي الولاية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أمر بالمساعدة في أعمال التعافي على مستوى الولاية والمحلية في المناطق المتضررة من عاصفة شتوية شديدة، وفيضانات وانهيارات أرضية، وطينية، بدأت 3 نوفمبر إلى 8 نوفمبر 2022.