محافظ القليوبية: إنشاء مدخل حضاري مميز لمدينة بنها يليق بعاصمة المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية تابع خلالها كورنيش وممشى مدينة بنها أمام ديوان المحافظة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والصيانة به بعد ما تم فتحه أمام المواطنين ليكون متنفسا لهم، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير امتداد شارع فريد ندا اتجاه كوبري أتريب ومدخل بنها القبلي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد كورنيش وممشي النيل ببنها والذي تم الانتهاء منه وتطويره وفتحه أمام المواطنين ليكون متنفسا لهم، حيث وجه المحافظ خلال جولته بالعمل على نظافة الكورنيش وصيانته من خلال تشجيره وزرع الجزر الوسطى والأحواض والاهتمام بالأشجار الموجودة وريها بانتظام، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة ودهان المقاعد الخشبية ونظافة الرخام والبلاط والأعمدة الديكورية ليظل الممشى في أبهى صورة.

كما تفقد الهجان، أعمال تطوير مدخل بنها القبلي استكمالا لتطوير شارع فريد ندا، حيث تابع المحافظ أعمال إزالة الجزيرة الوسطى لتوسعة المدخل، كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال لبدء أعمال الرصف، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل علي إنشاء مدخل حضاري مميز لمدينة بنها ليليق بعاصمة المحافظة من خلال توسعة المدخل وتطوير الحديقة الموجودة علي الطريق الزراعي وتحويلها إلى متنزه كامل الخدمات ليستفيد منه المواطنين ويكون سببا في إيجاد فرص عمل لشباب المحافظة.

ورافق المحافظ، في الجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري.



تفقد كورنيش النيل ببنها



جانب من الجولة



خلال جولة المحافظ



محافظ القليوبية خلال الجولة