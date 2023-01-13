قطاع الأعمال: بيع 136 ألف قنطار قطن فى 7 محافظات ضمن منظومة التداول الجديدة

كتب - عبد الحليم سالم

في إطار المتابعة الدورية لتطبيق منظومة تداول القطن الجديدة، التي تشرف على تنفيذها شركة مصر لتجارة و حليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بلغت الكميات المباعة من الأقطان فى مزادات أمس الخميس، نحو 136 ألف قنطار.

وتم إجراء المزادات فى 7 محافظات هي البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، والإسماعيلية، وشملت أصناف جيزة 86 و94 و96 و 97، وسجل أعلى سعر للقنطار 7785 جنيها في كفر الشيخ لصنف جيزة 96.

يشار إلى أن منظومة التداول الجديدة، تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.

وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة، و الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

وأكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوصول للسعر العادل هو أساس عمل منظومة تداول وتسويق القطن، وأن هذا السعر هو الذي يضمن تحقيق عائد مناسب للمزارعين وحصول التجار على القطن المطلوب لتشغيل المحالج ومصانع الغزل والنسيج بأسعار متوافقة مع السعر العالمي بهدف فتح أسواق جديدة أمام تصدير القطن المصري وخفض الاستيراد الذى قد يلجأ إليه البعض نظراً لانخفاض أسعار بعض الأنواع من الأقطان فى الخارج.