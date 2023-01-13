فوز فريق جامعة المنصورة بالمركز الرابع في مسابقة وزارة التعليم العالي "معًا"

الدقهلية _ محمد الحبشي

اعتمد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج مسابقة "معا" التي أطلقتها الوزارة لإنتاج فيديوهات قصيرة لمواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية، والتي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والعمل على توعية الطلاب وتعميق روح الانتماء والولاء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة.

وفاز الطالب يوسف شريف يوسف بالمركز الرابع بالمسابقة، وضم الفريق كلا من الطالب محمد محمد عبد الهادي، كلية الحقوق، ومحمد حازم سرور، كلية الزراعة، ومحمد طنطاوي، كلية الحقوق.

وأوضح الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، أن لجنة تحكيم مُتخصصة من خبراء الفنون والإخراج والسينما شاركت في تقييم الأعمال المتنافسة، واجتمعت اللجنة بمعهد إعداد القادة لتقييم جميع الأعمال التي تقدم بها طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وانتهت اللجنة إلى فوز 11 فيلمًا مُقدمًا من الطلاب، سواء تم انتاجه بشكل جماعي أو فردي.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت عن بدء مسابقة تحت شعار "معًا" خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر 2022، وذلك لإنتاج فيديو قصير يساعد نشره على مواجهة الأفكار الهدامة التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

وكان من شروط التقدم للمسابقة أن تركز الأعمال المُقدمة على أحد المحاور الآتية، نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري.