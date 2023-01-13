غدا انطلاق امتحان الترم الأول لسنوات النقل بالثانوية العامة فى بنى سويف

راجع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولى قطاع التعليم، التجهيزات والترتيبات النهائية التى اتخذتها المديرية استعدادا لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسى الحالى 2022/2323، والتى تنطلق غداً السبت 14 يناير وتختتم يوم 24 يناير لطلبة الصف الأول ويوم 25 من نفس الشهر لطلاب الصف الثانى، حيث يؤدى ما يزيد عن 32 ألف طالبا وطالبة" أولى وثانية" الامتحان على مستوى 91 مدرسة ثانوى بالمحافظة.

ووجه المحافظ بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

من جهته أوضح محمد عبد التواب وكيل التعليم بأنه امتحانات النقل للمرحلة الثانوية العامة، تبدأ غداً السبت بأداء طلاب الصف الأول الامتحان فى مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وعددهم 16 ألف و588 طالباً وطالبة " نظامى وخدمات"، فيما تبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى يوم الأحد بمادة اللغة العربية، والبالغ عددهم 15 ألف و772 طالباً وطالبة " بالتبادل مع الصف الاول".

وأضاف وكيل الوزارة موضحا أن الامتحان " وفق التعليمات والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الجانب" سيكون على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجى طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومى للامتحانات على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ الكترونيا وأسئلة مقالية بنسبة 15٪ ويكون الامتحان سواء كان ( أجهزة التابلت - الاسئلة المقالية) فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، مستدركاً أنه فى حالة حدوث أى مشاكل تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا بنظام البوكلت فى نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول فيما يؤدى كل من طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل الامتحان ورقيا بنظام البوكلت فى جميع المواد.

حيث وجه وكيل الوزارة بتضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة التعليمية وبذل المزيد من الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية لتقديم الدعم الفنى وإيجاد الحلول العاجلة لأى مشكلة طارئة، مشيراً إلى تكليفاته بإحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين حجرة الكنترول بالإضافة إلى منع دخول التليفون المحمول داخل اللجان سواء الطلاب أو الملاحظين والمراقبين مع الالتزام بالاجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء الامتحان لضمان انضباط اللجان مناشداً الطلاب والطالبات بالانضباط والالتزام بتعليمات الامتحان لضمان أداء الامتحان فى أجواء سلسة ودونما معوقات.