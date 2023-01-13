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عناوين 82 فرع توثيق تعمل من الساعة 5 إلى 9 مساء على مستوى الجمهورية

الجمعة، 13 يناير 2023 09:00 ص
عناوين 82 فرع توثيق تعمل من الساعة 5 إلى 9 مساء على مستوى الجمهورية المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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تواصل وزارة العدل التوسع في تشغيل فروع الوثيق في فترة مسائية، لتيسير على المواطنين، حيث قرر المستشار عمر مروان وزير العدل زيادة عدد فروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية، وذلك بإتاحة العمل في 17 فرع توثيق موزعة على 11 محافظة، وهي (الإسكندرية - الدقهلية - دمياط - الغربية - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر)، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية 82 فرع توثيق.

عناوين الفروع
عناوين الفروع

 

ومن بين الفروع الـ82 هناك 12 فرع توثيق موزعة على 7 محافظات، وهي (القاهرة – الجيزة – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط – البحيرة) و9 فروع توثيق في فروع الشركة المصرية للاتصالات فى 5 محافظات (القاهرة – الغربية – الإسكندرية – الأقصر – أسوان.

كما يوجد 44 فرعا فى 20 محافظة هى: (القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة - القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر - الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية).

عناوين
عناوين

 

وتضم فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج، وبنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.

وتعمل هذه الفروع من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

يأتى ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية؛ تيسيراً على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

 

عناوين التوثيق
عناوين التوثيق

فرع توثيق

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فترة مسائية بفروع التوثيق

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