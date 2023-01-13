"عفاريت الأسفلت" لصوص الهواتف في قبضة الأمن.. والدليل كاميرات المراقبة

كتب أحمد حسنى

تبذل قوات الأمن مجهودا كبيرا في إعادة المسروقات في أوقات قياسية، ومن أبرز هذه السرقات سرقات " الهواتف"، والتي تساهم كاميرات المراقبة في تحديد المتهمين بدقة، ما يساهم في تتبع المتهمين والقبض عليهم.

-"لصوص الهواتف"

قضايا كثيرة كشفتها أجهزة وزارة الداخلية في مجال سرقة الهواتف، كان من بينها ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بأنه حال سيره بدائرة القسم ، فوجئ بأحد الأشخاص يستقل دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل – "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مسحوق الهيروين المخدر – مبلغ مالى) .. بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى .. وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته ، وإعترف بإرتكابه عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب .. وأقر بتصرفه فى بيع الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه وبحوزته عدد (7)هواتف محمولة ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها بإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

-لص الهواتف بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة قنا) بأنه حال سيره بدائرة القسم ، فوجئ بقيام قائد دراجة بخارية "بدون لوحات" بخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد مرتكب الواقعة ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء).

-دور كاميرات المراقبة

تساهم كاميرات المراقبة في كشف الكثير من هذه الجرائم، فوجود كاميرات المراقبة ولاتي انتشرت بشكل قوي وكبير في جميع أنحتء مصر، كان سببا في كشف الكثير والكثير من المتهمين والسرقات، وتتبع المتهمين والقبض عليهم من خلال مقاطع فيديو مصورة لهم خلال ارتكاب حوادث السرقة.