"طفل الكرات" فى استاد أسوان يخلع قبعته ويقدمها لحكم الراية لحمايته من الشمس

فى لقطة إنسانية، شهدت المباراة التى جمعت بين فريقى أسوان وحرس الحدود، اليوم، الجمعة، بمنافسات الجولة الـ13 من عمر الدورى المصرى على ستاد أسوان الرياضى، مبادرة من طفل جامع الكرات بالملعب بخلع قبعته ومحاولة إعطاءها لحكم الراية خلال المباراة لتحميه من الشمس وتمكنه من الرؤية الجيدة، وهو ما قابله حكم الراية بابتسامة فى وجه الطفل الصغير وشكره على صنيعه.

وكانت المباراة أقيمت بين الفريقين على ستاد أسوان فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع ظهر اليوم، الجمعة، وخطف فريق أسوان نقطة من أنياب فريق حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين 1/1 فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدورى والمقامة باستاد أسوان، احرز هدف حرس الحدود مصطفى جمال فى الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجى لأسوان فى الدقيقة 91 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان عند النقطة 17 نقطة، حيث لعب 13 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر 6 مباريات، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود عند النقطة 11، حيث لعب 13 مباراة، فاز فى 2 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر 6 مباريات.

بدأ فريق حرس الحدود المباراة بحماس أملا فى إحراز هدف تقدم مبكر يريح الأعصاب فى ظل المنافسة الشرسة بين الفريقين لاحتلال مراكز امنة فى جدول الدورى.

فى المقابل التزم لاعبو أسوان بالدفاع فى بداية الشوط، قبل أن ينشط لاعبوه ويبدأون مبادلة فريق حرس الحدود الهجمات.

انحصر اللعب فى منتصف الملعب مع تأمين الدفاعى من جانب الفريقين لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

فريق حرس الحدود كان الأكثر خطورة ورغبة فى الفوز من بداية الشوط الثانى، حيث سيطر لاعبوه على أحداث المباراة، وأضاعوا اكثر من فرصة خطيرة.

فى المقابل فإن أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان حاول استعادة السيطرة من خلال بعض التبديلات، ولكن الدقيقة 70 قضت على أحلام أبناء الجنوب بالخروج على الأقل بنقطة التعادل، عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء على أصحاب الأرض تصدى لها مصطفى جمال لاعب حرس الحدود محرزا الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 72 من عمر المباراة.

قبل ختام المباراة ومع بداية الوقت الضائع يحرز محمد ناجى لاعب أسوان هدف التعادل القاتل برأسية على يسار حارس مرمى حرس الحدود معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.