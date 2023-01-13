ضربة أمنية حاسمة.. الداخلية تضبط 181 قطعة سلاح

كتب محمود عبد الراضي

فى ضربة أمنية حاسمة نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وضُبط بحوزتهم 181 قطعة سلاح نارى وكمية كبيرة من الطلقات النارية.

إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .. وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديريتى أمن المنيا وأسيوط تم رصد نشاط عناصر إجرامية شديدة الخطورة قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتخزينها تمهيداً لترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط أحد المتهمين بالمنطقة الجبلية المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ، وبحوزته سيارتين ، وبتفتيش السيارتين عُثر بداخلهما على (عدد 100 بندقية خرطوش– 30 بندقية آلية – 50 طبنجة – 255 خزينة – 25820 طلقة نارية - مبلغ مالى) .

واستكمالا للجهود الأمنية وبالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم ضبط (المتهم الثانى - مقيم بمحافظة أسيوط) مستقلاً سيارة وعثر بحوزته على (بندقية آلية بها خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.