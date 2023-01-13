ضبط لص سرق حقيبة سيدة في مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة اليد الخاصة بزوجته وبداخلها حافظة نقود من داخل شنطة السيارة خاصته، وذلك حال توقفها بمدخل إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (بائع متجول- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" نظراً لإكتشافه أن حقيبة السيارة غير محكمة الغلق، وأقر بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وأضاف بتخلصه من الحقيبة المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام. باستدعاء المُبلغ تعرف على المتهم، وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.