ضبط لحوم مجهولة المصدر قل طرحها للبيع فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبط رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، كمية من اللحوم مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لرجال إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لمنتجات مجهولة المصدر، وطرحها للبيع لتحقيق مكاسب مادية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط مالك الثلاجة، وبحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صىحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".