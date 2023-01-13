شرطة أمريكا تعلن حصاد "أربعاء العنف": مصادرة 93 بندقية و100 متهم من 3 ولايات

كتبت نهال أبو السعود

أعلنت السلطات الامريكية حملة اعتقالات وقرارات اتهام ضد أكثر من 100 شخص متهمين بجرائم إطلاق النار ومخدرات في ثلاث ولايات أمريكية وتأتي موجة الاتهامات من وزارة العدل في جورجيا ووست فرجينيا ونيويورك في الوقت الذي يعمل فيه المسؤولون الفيدراليون على مكافحة تصاعد جرائم العنف ، لا سيما المتعلقة بالبنادق.

في جورجيا ، تم فتح لائحة اتهام ضد 76 شخصًا بالتورط فيما وصفته السلطات بشبكة مرتبطة بالعصابات توزع الميثامفيتامين والفنتانيل وغيرها من المخدرات غير المشروعة. ووصفتها بأنها أكبر لائحة اتهام تم رفعها على الإطلاق في 43 مقاطعة في جورجيا الجنوبية.

وفقا لفوكس نيوز، أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي فرق SWAT ووكلاء من أتلانتا وجنوب كارولينا وفلوريدا المجاورتين للمساعدة في القبض على أكثر من 30 مشتبهًا في برونزويك الساحلية والمجتمعات المحيطة بجورجيا ، حسبما قال جيرمين دينز ، الوكيل المساعد المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا. وقال إن رجلا فر تم القبض عليه وبحوزته 122 جراما من الفنتانيل.

وكان من بين العشرات الذين وجهت إليهم اتهام في جورجيا حارس سجن متهم بالمساعدة في تجارة المخدرات بين السجناء ورجلين متهمين ببيع الفنتانيل والميثامفيتامين

في ولاية فرجينيا الغربية ، أعلن المدعون الفيدراليون توجيه لائحة اتهام بحق 34 شخصًا من مجموعتين مقرهما بالتيمور تتعلق ببيع الفنتانيل والهيروين ومخدرات أخرى أدت إلى ارتفاع حاد في الجرعات الزائدة ، بما في ذلك حالتي وفاة على الأقل. وبحسب وثائق المحكمة ، تضمنت العملية تجارة البنادق مقابل المخدرات.

في نيويورك ، اتهم أربعة رجال ببيع أكثر من 50 بندقية لضابط شرطة سري في بروكلين يوم الأربعاء بموجب قانون اتحادي جديد لتهريب الأسلحة. كما وجهت إليهم تهمة تهريب الفنتانيل والكوكايين وقال المدعي العام بريون بيس إن بعض البنادق جاءت من ولاية فرجينيا ، وكانت مصنوعة من عدة بنادق أشباح أو شوهت أرقامًا متسلسلة ، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

وفي قضية جورجيا ، صادرت السلطات الفيدرالية 43 بندقية من بينها بعض البنادق الهجومية. وقال إستس إن جميع المدعى عليهم الـ 76 متهمون بالتآمر لامتلاك وتوزيع مخدرات غير مشروعة ، ويعاقب عليها بالسجن 10 سنوات إلى مدى الحياة واتُهم العديد بارتكاب جرائم إضافية.