شاهد.. السحب الركامية الكثيفة تغطي سماء محافظة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، انتشارًا كثيفًا للسحب الركامية المحملة بالأمطار، وسط تحذيرات الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار على عروس البحر المتوسط، وحالة من عدم الاستقرار.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع كميات الأمطار غير المسبوقة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار وتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

فيما أكد اللواء اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على مواصلة رفع تراكمات المياه، حيث شهدتها عدة مناطق من أمطار غزيرة صباح اليوم أدت إلى تجمعات كبيرة لمياه الأمطار تم التعامل معها بواسطة سيارات ومعدات الشركة بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه من المتوقع وجود عدة تجمعات لمياه الأمطار حال استمرار الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، ونطمئن السادة المواطنين إلى تواجد فرق الطوارئ وتمركز 150 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة، على مدار 24 ساعة.



حالة الطقس في الإسكندرية (1)



حالة الطقس في الإسكندرية (2)



حالة الطقس في الإسكندرية (3)



حالة الطقس في الإسكندرية (4)



حالة الطقس في الإسكندرية (5)



حالة الطقس في الإسكندرية (6)



حالة الطقس في الإسكندرية (7)