سيناتور روسي يسخر من "فضيحة" وقع فيها بايدن وسلفه ترامب

وكالات

تتوالى موجات السخرية من فضيحة "الوثائق السريّة" التي تلاحق الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد احتفاظه بمستندات تصنف على أنها "سريّة" في مرآب أحد منازله.

وفي هذا الجانب، كتب السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف في "تيلجرام": "منذ وقت ليس ببعيد، وهو غاضب، ندّد بايدن بترامب بعد العثور على وثائق سرية في منزله. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كيف يمكن ممارسة عدم المسؤولية هذه؟".

وأضاف: "الآن هو نفسه وقع في نفس القصة". وذكّر بوشكوف بأن البيت الأبيض نفسه وصف اكتشاف وثائق سريّة فى مكتب بايدن بـ"المفاجأة".