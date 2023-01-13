اليوم السابع
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سوق على مهلك.. ضبط 15 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 13 يناير 2023 02:05 م
سوق على مهلك.. ضبط 15 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (77927) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (15231) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (472) مخالفة السير بدون تراخيص، ودراجة نارية مخالفة و(35) مخالفة موقف عشوائى و(46) مخالفة شروط الترخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

سوق على مهلك

حملات مرورية

قائدى السيارات

لوائح المرور



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