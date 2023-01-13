"زراعة جنوب سيناء": متابعة لأهم الخدمات والأنشطة بالقطاع في مدن المحافظة

جنوب سيناء: فايزة مرسال

قام الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة ب جنوب سيناء اليوم الجمعة بتفقد الزراعات المنتجة من الخضروات والفاكهة بمدينة طور سيناء وعنبر الدواجن التابع المديرية الزراعة لعمل على توفير دواجن بأسعار مناسبة لأهالي سيناء ومواطنيها وتلبية توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للعمل على مواجهة غلاء الأسعار لدى بعض التجار الجشعين برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ للعمل على توفير متطلبات المواطنين من مختلف المنتجات الزراعية والعمل على مواجهة جشع بعض التجا.

وقال الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة انة يتم توفير وبيع الدواجن بسعر البورصة اليومى ، كما تعمل مدير الزراعة على توفير بعض من المنتجات الأخرى الزراعية المتنوعة كالبطاطس والباذنجان والخيار والفلفل الرومى والشطة وزيت الزيتون وعسل النحل بأنواعه ،هذا بالإضافة إلى قيامها بتوفير الكثير من المستلزمات التى يحتاج إليها المزارعين وأيضا المواطنين كالشتلات المختلفة من الزيتون والمانجو والليمون ونباتات الزينة وغيرها بمنفذ مديرية الزراعة بطور سيناء.

و أشار الدكتور شطا أثناء جولته بمزرعة البساتين وتواجد عدد من المهندسين الزراعيين نوال عزت، إسراء ابو زيد، محمد إبراهيم وقيامهم بنقل بعض من شتلات المانجو إلى الوحدة البستانية بمقر المديرية إلى أنه سيتم العمل على توفير المزيد من المنتجات المختلفة لطرحها للمواطنين بأعلى جودة وبأسعار مناسبة للمساهمة فى تخفيف العبء من على كاهل المواطنين.