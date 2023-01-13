رئيس هيئة الطاقة الذرية: نستخدم الإشعاع لتحسين الزراعة والأراضى

إبراهيم حسان

قال عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، إن النظائر المشعة يتم استخدامها في تحديد طبيعة التربة ومدى استمراريتها مع المزارع.

أضاف عمرو الحاج علي، في لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة dmc، أن هيئة الطاقة الذرية المصرية تساهم في استخدام الإشعاع لتحسين خواص المواد المستخدمة في الزراعة، مضيفا: "حصلنا على ترخيص بـ12 طفرة زراعية والموافقات اللازمة للعمل على زيادة حجم الإنتاج بشكل عام، ونحن نعمل على التوسع الرأسي لزيادة إنتاجية الأراضي".

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، أن الهيئة تستخدم الإشعاع في إطالة عمر النباتات وتحسين تواجدها في الأراضي وكذلك فترة تخزينها، مضيفا: "نساهم في رفع القيمة التصديرية للمنتجات المصرية، ونحن جهة غير هادفة للربح ولكن نساهم في دعم الدولة المصرية في شتى المجالات".

وأكمل: "نقدم خدماتنا للحبوب مثل القمح والأرز وأي من الغلال التي تخزن، حيث إن تعريض المنتجات للإشعاع يمنع تواجد الحشرات، لذلك فرصة حفظها مؤكدة".

وأردف: "نحن لدينا مصنع لإنتاج النظائر ويغطي 85% من احتياجات مصر يساهم في علاج مرضى السرطان، واستطعنا تغطية السوق المصري بالكامل في فترة كورونا، ولدينا عقود تصدير في هذا الصدد، ولدينا فريق كبير بهيئة الطاقة الذرية يفحص كل الواردات المشكوك في أمرها وفي حال وجود أي نوع من أنواع التلوث ترفض الواردات ويعاد إرسالها لدولها".

وبشأن الصناعة، قال: "نحن في طور نظير جديد يستخدم في تطبيقات صناعية كثيرة جدا، ونستطيع تحديد أماكن الأعطال في بعض المنشآت، في ضوء الخدمات المقدمة، ولدينا مركز من المراكز المتميزة جدا للتدريب على العلوم النووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية".

وأكد: "لدينا قدرة كبيرة لإنتاجية النظائر المشعة كونه سوق خصب جدا وواسع، كما لدينا القدرة على إنتاج السليكون المستخدم في الألواح الشمسية".