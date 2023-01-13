حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطـــة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" ) .