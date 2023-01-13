اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 يناير 2023 11:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمصر الجديدة

الجمعة، 13 يناير 2023 10:02 م
حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمصر الجديدة كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطـــة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" ) .  
 
 
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وقرر أحدهم بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع المتهم الثانى والثالث لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

 


الاتجار فى العملة

امن القاهرة

السوق المصرفى

السوق السوداء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة