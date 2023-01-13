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الجمعة، 13 يناير 2023 03:46 م
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تنفيذ 4 محطات صرف صحي لخدمة المواطنين بمركز أبو حماد في الشرقية

الجمعة، 13 يناير 2023 03:06 م
تنفيذ 4 محطات صرف صحي لخدمة المواطنين بمركز أبو حماد في الشرقية ممدوح غراب
الشرقية - إيمان مهنى

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أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبو حماد خلال عام 2022م، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقة المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.
 
حيث شهد مركز ومدينة ابو حماد تنفيذ أعمال محطة رفع صرف صحي نزله العزازى بنسبة تنفيذ 95%، محطة رفع صرف صحي كفر أبو نجم بنسبة تنفيذ 98%، محطة رفع العباسة الكبرى بنسبة تنفيذ 98%، محطة رفع صرف صحي كفر العزازى بنسبه تنفيذ 30% ولتخفيف التكدس والزحام داخل الفصول جارى تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة نبيل الوقاد للتربية الفكرية بتكلفة 6 ملايين و 100 الف جنيه بنسبه تنفيذ 70% إحلال كلي 12 فصلا.
إنشاء مدرسة السيد محمد رزق علام بتكلفة 3 مليون و600 الف جنيه وتم الانتهاء والتسليم ،إنشاء مدرسة محمد عبد السميع للتعليم الاساسى بتكلفة 7 ملايين و900 الف جنيه بنسبة تنفيذ 95% .
إنشاء مدرسة كفر عياد للتعليم الأساسى - توسع بتكلفة 3 ملايين و700 ألف جنيه.
إنشاء مدرسة الجمالية للتعليم الأساسى - توسع بتكلفة 3 ملايين و666 ألف جنيه
إنشاء مدرسة السيده عائشه بالصوة- توسع بتكلفه 3 ملايين و400 ألف جنيه
إنشاء مدرسة عبدالرحمن عبدالعزيز بتل مرداس بتكلفة 4 ملايين جنيه.
 
 

الشرقية

مشروعات خدمية بالشرقية

ابوحماد

مشروعات الصرف الصحي



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